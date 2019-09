Eduardo critica ‘cochilos’ do Timon e fala em maior foco

A equipe do Timon entrou em campo no sábado (21) pelo Piauiense Série B. O time comandado por Marcão ficou no empate em 2 a 2 diante o Oeirense, mas chegou a terminar o segundo tempo com uma vitória parcial por 2 a 0, e cedeu ao empate. Com o resultado, a Águia Soberana perdeu a chance de encerrar a rodada como líder e o Oeirense é novo líder da competição.



Após a partida, o atacante Eduardo fez críticas aos seus companheiros sobre a postura em campo. “Saímos do campo frustrados. Estamos jogando uma segunda divisão profissional, apesar de ter uma base sub23, mas atletas de 20, 23 anos não são mais promessas, tem que ser realidade. Os jogadores estão jogando com 18 anos, então tem que assumir a responsabilidade e encarar a competição com responsabilidade de profissional”, disse Eduardo.





O atacante Eduardo disse que os companheiros têm que assumir a responsabilidade e profissionalismo - Foto: Jailson Soares/O Dia



O técnico Marcão falou em ‘cochilo’ e pede paciência, pois, segundo ele, a equipe vem crescendo na competição. O time dominou o adversário na primeira etapa e, no segundo tempo, se viu perdido em campo e chamou o adversário para jogar dentro do seu campo.

“É um empate com sabor de derrota, pois cochilamos na segunda etapa e deixamos o Oeirense chegar e marcar. Infelizmente, não temos a fórmula para saber o que acontece, mas faz parte do jogo. Eles tiveram perto méritos e conseguiram empatar o jogo. Agora vamos trabalhar para a sequência da competição”, afirmou Marcão.

A equipe do Timon terá quase 15 dias até o próximo jogo na competição, pois folga na próxima rodada. O Oeirense volta a campo na próxima sexta-feira (27), quando enfrenta o Cori-Sabbá, às 20h, em Floriano.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia