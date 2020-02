É tudo ou nada! River recebe o América-RN nesta quarta pela Copa do Brasil

É o jogo do milhão! O River-PI encara o América-RN nesta quarta-feira (26), a partir das 20h30, no estádio Albertão, em Teresina. A partida será válida pela segunda fase da Copa do Brasil. O time que avançar para terceira fase da competição garante R$ 1,5 milhão de cota da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



Diferente da primeira fase, onde a equipe visitante tinha vantagem de jogar pelo empate, a segunda fase da Copa do Brasil promete surpresa. Em caso de qualquer empate, a disputa segue para cobranças de penalidades.

Foto: Jorge Machado

O jogo desta quarta-feira marca o reencontro das equipes depois do confronto pela Copa do Nordeste, que terminou em uma briga generalizada entre torcidas organizadas. Na ocasião, o time potiguar venceu os tricolores de virada por 3 a 2 no Gigante da Redenção.

O River-PI chega com boa parte do elenco titular para o confronto. Após poupar parte dos jogadores para o duelo contra o Imperatriz, no último sábado (22), pelo Nordestão, a equipe deve contar com o Érico Jr, Lucas Brasil, Romário, Bismarck, Emerson, Carlos Henrique, Anderson Alagoano, dentre outros... O goleiro Flávio Henrique deve assumir a posição, pois Mondragon ainda segue em recuperação.

Segurança para a partida

A partida será com torcida única por recomendação do Ministério Público do Piauí (MP-PI). Mesmo assim, o policiamento foi reforçado para garantir a segurança dos torcedores, jogadores, árbitros e imprensa. 40 homens devem fazer a segurança no local durante a quarta-feira de cinzas, segundo o coordenador especial de operações adjuntas da PM-PI, Coronel Oseas Canuto.

Campanhas na Copa do Brasil

O River passou para segunda fase após vencer o Bahia por 1 a 0, no dia 5 de fevereiro, em Teresina. O meia Jean Natal marcou aos 42 minutos do segundo tempo deixando em delírio os torcedores piauienses.

Foto: Victor Sousa.

Já o América-RN empatou em 0 a 0 com o São Luiz (MA), no Rio Grande do Sul, e por estar melhor ranqueado na CBF avançou para a próxima fase.

América-RN em terras piauienses

Foto: Canindé Pereira/América FC

Sem folia para o carnaval, a delegação potiguar desembargou em Teresina na madrugada da segunda-feira (24). A equipe realizou o primeiro treinamento na parte da tarde e finalizou a preparação na tarde desta terça-feira (25).

Ingressos e Arbitragem

Os ingressos para o River e América-RN estarão disponíveis na bilheteria do Albertão a partir desta quarta-feira (26). Os valores variam de acordo com os setores: as cadeiras saem pelo preço de R$ 50,00 - as arquibancadaspor R$ 30,00 - e cabines por R$ 20,00.

A arbitragem escalada para o confronto vem de Brasília (Distrito Federal). Quem apita é Christiano Gayo Nascimento. Os assistentes são Lucas Torquato Guerra e Klebe Alves Ribeiro. O quarto árbitro é Jardiel da Rocha Soares.





Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia