Durant não vai jogar caso atual temporada da NBA retorne, diz jornalista

Kevin Durant não vai jogar pelo Brooklyn Nets caso a NBA decida voltar com a atual temporada. A informação foi divulgada neste domingo (10) pelo jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN dos Estados Unidos.

(Foto: Reprodução)

A ideia da franquia é descansar o astro até a próxima temporada para garantir que ele estará recuperado totalmente da lesão que sofreu no tendão de Aquiles. "Kevin Durant não vai retornar com os Nets nesta temporada. Isso não vai acontecer, eles não vão arriscar com ele", postou o jornalista.

Há alguns dias, o gerente-geral dos Nets, Sean Marks disse que não descartava contar com o atleta caso a competição retornasse. Ele conhece o corpo dele melhor do que ninguém" disse Marks ao Newshub. "Nossa comissão técnica fez um tremendo trabalho até este momento, mas não sei como essa pandemia vai afetar a todos.".

A NBA está suspensa desde o dia 11 de março devido à pandemia do novo coronavírus.

Folhapress