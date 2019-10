Dupla brasileira triunfa no vôlei de praia em Wuhan

Os brasileiros Saymon Santos e Gustavo Carvalhaes começaram muito bem nesta sexta (18) a disputa das provas de vôlei de praia dos Jogos Mundiais Militares (JMM), realizados na cidade de Wuhan, na China.

(Foto: FIVB)

A equipe do Brasil derrotou por 2 sets a 0 (parciais de 21/9 e 21/15) a dupla do Nepal formada por Shrestha Man Bahadur e Sunar Dil Bahadur em jogo válido pela primeira rodada do grupo D da competição.

Agência Brasil