Duelo com Goiás pode marcar estreia de Abel pelo Cruzeiro

O Cruzeiro ainda não sabe se poderá contar com o técnico Abel Braga no banco de reservas na partida desta segunda-feira (30) contra o Goiás, às 20h, no Serra Dourada, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador depende de seu registro no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Ele chega para substituir Rogério Ceni, demitido após o empate com o Ceará na última quarta-feira (25). Caso ainda não tenha condições de comandar a equipe, Ricardo Resende, técnico do time sub-20, irá dirigir o time.

Apresentado no sábado (28), Abel lembrou sua passagem pelo clube mineiro como jogador entre 1981 e 1982, com 29 partidas disputadas e três gols marcados.

"Estou extremamente contente, porque muitos de vocês nem eram nascidos e eu, depois de dois anos de Paris Saint-Germain, tive uma contusão, quis regressar ao Brasil, e o Cruzeiro abriu as portas para mim. Isso foi em 81 e sempre ficou essa dívida, sempre ficou a vontade, vontade essa que, por três vezes não se concretizou. Quem me convidou as três vezes foi o saudoso (ex-diretor de futebol do Cruzeiro, Eduardo) Maluf, e agora tive a oportunidade", disse.



O Cruzeiro ainda não sabe se poderá contar com o técnico Abel Braga no banco de reservas na partida desta segunda-feira. Instagram



O treinador terá a missão de livrar o Cruzeiro do risco de rebaixamento no Brasileiro. A equipe celeste chega ao confronto com os goianos na 17ª colocação, com 19 pontos, três a menos que o Fluminense, o primeiro time fora do Z-4.

Na possível estreia de Abel, o Cruzeiro não terá o atacante Fred, suspenso por causa do terceiro cartão amarelo. Pedro Rocha, que sofreu uma pancada no tornozelo, ainda é dúvida.

Adversário da vez, o Goiás vive momento oposto ao do time de Belo Horizonte. Venceu os dois jogos recentes, sendo o último contra o São Paulo, em pleno Morumbi, e, com 27 pontos, já se aproxima da página de cima da tabela.

O técnico Ney Franco fará apenas uma alteração em relação à última partida. Com Jefferson e Marcelo Hermes suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Alan Ruschel deverá atuar na lateral-esquerda.

GOIÁS

Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Alan Ruschel; Gilberto Júnior, Yago Felipe e Léo Sena; Michael, Rafael Moura e Leandro Barcia. T.: Ney Franco

CRUZEIRO

Fábio; Orejuela (Edilson), Dedé, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique, Ederson, Thiago Neves e Robinho; David e Pedro Rocha (Sassá). T.: Abel Braga (Ricardo Resende)

Estádio: Serra Dourada, em Goiânia

Horário: 20h desta segunda

Juiz: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Folhapress