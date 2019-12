Dudu elogia técnico interino e projeta Palmeiras forte em 2020

O Palmeiras venceu o Goiás por 5 a 1 na noite desta quinta-feira (5) e deixou o torcedor esperançoso para 2020 após a excelente atuação de Gabriel Veron, que fez dois gols e deu uma assistência.

Em entrevista após o triunfo, Dudu, que também marcou duas vezes, elogiou bastante a atuação de Andrey Lopes, o interino que comandou a equipe no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

Durante a semana, ele não pôde trabalhar com todo o elenco por diferentes motivos e, na quarta-feira (4), teve o único treino que foi feito especificamente pensando no Goiás. Por conta do desgaste de final de temporada, a atividade precisou ser reduzida.

"Tenho que dar os parabéns para ele (Veron), mas também para o Andrey. Ele nos ajudou muito. Deu 15 minutos de treinamento e nos passou tudo. Conseguimos fazer o que ele queria. Ficamos felizes pelo jogo de hoje e pelo resultado", disse Dudu.



Dudu - Foto: Reprodução/Instagram

"Também quero dar os parabéns para o Edu Dracena, que nos ajudou muito no futebol", completou o jogador, em lembrança ao zagueiro palmeirense que irá encerrar a carreira ao final desta temporada.

Em uma coletiva de imprensa bastante breve, Andrey disse que montou a ideia de jogo com base no estilo do Goiás e, assim, não usou um camisa 9.

"Sou funcionário do clube há dois anos, estou com esse plantel nesse período. Conheço bem. Foi tranquilo e dei sequência ao trabalho. A proposta de jogo que tive foi em cima do Goiás e deu certo. Em um período inicial, o Goiás dominou a partida. Mas, depois, quando encaixou, a gente teve uma situação melhor", disse.

Dudu ainda lamentou o ano sem títulos e voltou a falar que os jogadores precisam ser responsabilizados. Ele defendeu todos os treinadores demitidos ao longo da temporada, além de Alexandre Mattos, ex-diretor de futebol do clube, e até o presidente alviverde, Maurício Galiotte.

"O ano não foi como a gente queria, foi sem título, e sabemos como é difícil. Esse ano não tivemos esse êxito. Esperamos que, no ano que vem, a gente monte um time forte, que possam chegar jogadores que nos ajudem a conquistar os objetivos", afirmou.

"A gente sabe que no Brasil, infelizmente, é assim. Quando as coisas não vão bem, caem na conta do treinador. Também temos que assumir as responsabilidades, não é culpa do treinador, do Mattos, muito menos do presidente. Eles fizeram de tudo para ajudar o Palmeiras, mas a gente não conquistou. Muita culpa é mais dos jogadores, então a gente tem que ver o que erramos", finalizou.

Folhapress