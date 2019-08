Doze piauienses disputam Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

Teresina foi a capital escolhida para o encerramento da 4º etapa Challenger do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Os jogos da competição nacional começam nesta sexta-feira (16), com as fases classificatórias e seguem até o domingo (18), com as finais. Segundo a Federação Piauiense de Vôlei, todos os jogos vão acontecer em uma arena montada no estacionamento do Teresina Shopping e terá entrada gratuita.



A competição que reúne duplas de todo o país, vai iniciar com o qualifyng, onde as equipes inscritas vão brigar por 4 vagas na fase final do campeonato. O Piauí, será representado por doze equipes, sendo estas 8 masculinas e 4 femininas.

Foto: Confederação Brasileira de Vôlei



Nas duplas masculinas, estão inscritos no circuito: Brendo e Tales, Canhoto e José Filho, Márcio e Edson, Vinicius e Carlos Leite, Cesar e Colé, Anderson e Fuel, Parucker e Jonathaz e Chinês e Ambrósio. Já no feminino, são elas: Iza e Rany, Giselia e Maraísa, Lilian e Aline Nascimento e Hérica e Mônica.

Com um número grande de competidores, a expectativa é que os piauienses consigam bons resultados. Mas para além disso, segundo a presidente de Federação de Piauiense de Vôlei, Tatiana Vieira, a competição serve também como um espelho de referências para os atletas que estão iniciando na profissionalmente modalidade.

“É importante que esses novos atletas que estão iniciando, se espelhem nos grandes atletas que estarão competindo por aqui, que são campeões olímpicos, Sul-Americanos e, que principalmente, se motivem a serem grandes profissionais. Então espero que seja um grande evento, um grande acontecimento, e que outras competições até maiores que essa venham para o Piauí”, disse.

Ainda de acordo com a presidente, o evento também é uma oportunidade de atrair mais patrocinadores para o esporte no Estado. “Nós temos essa dificuldade de conseguir apoiadores e, eles vendo esse evento, vendo a grandiosidade, vendo com ele está sendo bem feito, eles (patrocinadores) com certeza no próximo evento que tiver vão querer participar, vão querer colocar a marca deles ali”, concluiu.

A última vez que Teresina recebeu uma etapa do Challenger o Circuito Brasileiro foi em 2013. Neste ano, a competição percorreu três cidades brasileiras: Jaboatão dos Guararapes (PE), Cabo Frio (RJ) e Maringá (PA).

Adriana MagalhãesJorge Wesley