Após perder o título do estadual para o Ceará, o técnico do Fortaleza, Rogério Ceni, ouviu gritos de "burro" e foi contestado. Mas a diretoria do Leão segurou o comandante no cargo. Hoje, após seis vitórias e um empate, o Fortaleza faz o melhor início de um time nordestino na Série B na era de pontos corridos. E iguala campanhas de outros times em anos anteriores: Corinthians, em 2008, Guarani-SP, em 2009, Chapecoense, em 2013, Botafogo, em 2015, e Vasco, em 2016. Todos acabaram subindo à elite. Rogério comemorou os números, em coletiva após a vitória diante do Criciúma nesta terça-feira (22).

- Deus ouça que a gente possa repetir isso ao final da temporada. Temos pontos acumulados e isso pode fazer a diferença na fase final do campeonato. Temos uma sequência que vamos ter de mudar jogador. Isso vai ocorrer na primeira semana de junho. Vamos utilizar até 18 jogadores para esses três jogos - declarou.

Ceni comemora guinada do Fortaleza. (Foto: Paulo Matheus/Fortaleza)



Com Gustavo de artilheiro do País, com 21 gols, o Fortaleza soma 19 pontos dos 21 disputados, com 90,5% de aproveitamento. O atual formato da Série B do Brasileiro é de 2006, e nenhum nordestino fez uma campanha melhor do que o Leão. O levantamento é do estatístico Thiago Minhoca. São 16 gols feitos e somente quatro sofridos.

- O resultado é uma coisa imprevisível, ganhar ou perder, a bola entrar ou não, isso é imprevisível. Eu garanto para você que esse time continuará jogando com alma, com dedicação, como vem fazendo. Vamos continuar trabalhando para que ele se desenvolva cada vez mais. Do que conheço do trabalho desses jogadores e agora espaço de tempo para recuperação, depois jogamos 2, 5 e 9 de junho, vai ficar muito apertado. Mas eu acho que para o próximo jogo espero que todos estejam recuperados, até mesmo o Derley, que ficou fora - declarou Ceni.

No dia 2 de junho, às 16h30, o Fortaleza recebe o Sampaio Corrêa, no Castelão, na oitava rodada da Série B. De forma descontraída, Ceni elogiou o time e a entrega em campo. E também comentou sobre o fato de ter sido chamado de "burro" após perder a final do Cearense para o maior rival. Ele disse que compreende o torcedor do Fortaleza e exaltou o bom número levado à Arena Castelão a cada jogo.

- Eu falo para você muito em tom de brincadeira, o burro e o inteligente andam em paralelo à derrota e à vitória. Eu só acho que o torcedor se expressa fora do campo. O Fortaleza perdeu para o rival, tinha menor número de opções, de troca. E perdeu. É natural que o torcedor saia nervoso. Mas isso não traz mágoa em relação à torcida. Eu compreendo completamente a torcida do Fortaleza. É muito mais passional, emotiva, e a gente tem um trabalho para fazer - finaliza.

Globo Esporte