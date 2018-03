Dorival mantém base em preparação do time do São Paulo para clássico

O São Paulo se reapresentou nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, com alguns obstáculos pela frente. O técnico Dorival Júnior tirou o dia para preparar o time para o clássico contra o Palmeiras, mas precisou encarar um atraso provocado por forte chuva e a ausência de um de seus titulares. Militão, gripado, não participou do trabalho tático visando ao Choque-Rei de quinta-feira, 20h30, no Allianz Parque.

O defensor chegou a fazer o aquecimento com os demais jogadores, mas sempre na parte interna do CT. O treinamento estava marcado para as 15h30, horário em que começou uma tempestade. A comissão técnica decidiu retardar a ida a campo e decidiu preservar Militão por causa do resfriado. O garoto, no entanto, não preocupa. Tanto é que os titulares treinaram com um a menos, sem a preparação de um substituto. Eram quase 17h quando todo o elenco conseguiu iniciar as atividades no gramado. Dorival usou o campo principal apenas para os atletas de linha do time titular. Foi basicamente um aula teórica do técnico, que não usou nem sequer uma bola. A equipe variava a formação, alterando a quantidade e as peças em cada linha - a última, da defesa, foi completada pelo auxiliar Lucas Silvestre.

Técnico Dorival Jr. durante o treino (Fotoarena/Folhapress)



A escalação do clássico da 11ª rodada do Campeonato Paulista, então, deve ter Jean, Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Hudson, Petros e Valdivia; Marcos Guilherme, Cueva e Brenner. Os demais ficaram em outro campo em atividades técnicas com o auxiliar Léo Porto. São desfalques o zagueiro Anderson Martins, que já pôde ir a campo seguir com o trabalho de fisioterapia para se livrar de problema na região dorsal, o lateral-esquerdo Reinaldo, com estiramento no adutor esquerdo, o volante Jucilei e o goleiro Sidão, ambos com contratura na coxa direita.

Folhapress