Dois piauienses estão convocados para os Jogos Olímpicos da juventude

Os atletas de badminton Fa­bricio Farias e Jaqueline Lima irão representar o Piauí e o Brasil nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude, de 6 a 18 de outubro, que acontece em Buenos Aires, na Argentina. A grande novidade foi a convo­cação de Jaqueline Lima, que ficou de fora da primeira lista, mas foi convidada a participar por ser uma atleta destaque na temporada 2018. Os dois atle­tas vão representar Piauí, Bra­sil e América nos Jogos.

Os dois nomes são atletas da Joca Claudino e irão repre­sentar o Brasil na competição internacional. Jaqueline Lima e Fabrício Farias passaram o co­meço do ano participando de competições do circuito interna­cional como forma de pontuar no ranking, Jaqueline fala como foi receber a convocação. “Eu estava na lista de espera e esta­va bem triste, por isso quando soube que iria conseguir parti­cipar eu me motivei novamen­te, não tinha diminuido o ritmo de treinos e agora é focar ainda mais”, disse.



A grande novidade foi a convocação da atleta Jaqueline Lima, que ficou de fora da primeira lista (Foto: Elias Fontinele/O Dia)



Antes dos Jogos em si, o grande desafio será o Pan-Americano, que aconte­ce no mês de julho, na Bahia. Boa parte da delegação que vai representar o Brasil na compe­tição é piauiense e Jaqueline e Fabrício estarão em quadra. “Nossos treinos estão voltados principalmente para o Pan, mas na verdade é um conjunto e já envolve os treinamentos para os Jogos Olímpicos também. E os treinos estão intensos tanto na quadra como o psicológico que para a gente é fundamental por ser uma primeira experiência representante do Piauí, Brasil e América”, frisa Fabricio.

Fabrício e Jaqueline estive­ram juntos na temporada em competições no Paraguai, Mé­xico, Argentino e treinos na Indonésia. Fabricio, 16, fala o quanto ficou feliz pela convo­cação da companheira. “Eu sa­bia que ela seria convocada por ser um dos destaques da Amé­rica e fiquei feliz por isso ter se tornado real e estarmos no­vamente competindo juntos”, conta. Os Jogos Olímpicos de Verão da Juventude aconte­ce nos dias 6 a 18 de outubro, na Argentina, além dos dois piauienses os atletas Nairoby Jimenez (REP), Brian Yang (CAN), Fernanda Saponara (PER), Jennie Gai (EUA), Alonso Medel (CHI) e Uriel Canjura (ESA) também irão representar as Américas na competição. Antes, os atletas participam do Pan-Ameri­cano, que acontece entre os dias 16 e 28 de julho, em Sal­vador.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia