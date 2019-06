Dois jogos marcam o segundo dia da Copa América

Dois jogos marcam o segundo dia de competições da Copa América 2019. Venezuela e Peru se enfrentam às 16h, em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, e às 19h, Argentina e Colômbia se enfrentam no Estádio da Fonte Nova, em Salvador.

O técnico da Venezuela, Rafael Dudamel, está confiante na participação de sua seleção na Copa América. Em entrevista coletiva na tarde de ontem (14), o treinador disse que veio ao Brasil para participar da final da competição.“Viemos aqui para ser protagonistas na Copa e nos despedirmos em 7 de julho”, encerramento do torneio.

A seleção venezuelana venceu quatro partidas, empatou três e teve apenas uma derrota nos últimos amistosos visando a Copa América. A seleção venceu a Argentina por 3 a 1 e os Estados Unidos por 3 a 0 no último domingo (10), “o que demonstra a boa fase da seleção venezuelana”, disse Dudamel.

Peru

A seleção peruana tem obtido bons resultados nos últimos anos, fruto de uma boa geração de jogadores, boa técnica e talento, liderada pelo técnico argentino Ricardo Gareca. Um dos feitos mais recentes da seleção foi a classificação para a Copa do Mundo da Fifa, realizada na Rússia, em 2018. Um torneio que o Peru não se classificava há 36 anos.

O Peru passou da fase de grupos em cada uma das últimas oito participações na Copa América. A seleção peruana só não conseguiu se classificar em 1995. Nesta Copa América, a equipe vermelha e branca sonha em ganhar o título do torneio novamente, após suas distantes conquistas de 1939 e 1975. Na edição de 2015, a equipe liderada por Ricardo Gareca fol a terceira classificada.

Argentina

A seleção Argentina é o segundo time que mais conquistou a Copa América. Com 14 títulos em sua história, a seleção, comandada por Messi, sempre faz seus torcedores vibrarem, e é uma forte candidata a vencer a competição.

Além dos 14 troféus conquistados, os argentinos têm marcas expressivas e históricas no torneio. Eles são os maiores goleadores, com um total de 455 gols marcados, e chegaram à maior vitória da competição com o placar por 12 x 0 contra o Equador, em 1942.

Ao longo da história do torneio, os “hermanos” têm 119 vitórias, mais do que qualquer outro time, e apenas 39 derrotas, a melhor seleção em disputas na Copa América. O país sediou a competição por nove vezes.

Colômbia

Uma geração de ouro colocou a seleção colombiana novamente no radar do futebol mundial, depois de algumas atuações importantes na Copa do Mundo da Fifa no Brasil em 2014 e na Rússia em 2018. A seleção colombiana buscará o título na Copa América, o mesmo que conquistou há 19 anos, em Bogotá. A Colômbia é a última equipe que foi campeã do torneio sul-americano vencendo todos os seus jogos. Em 2001 venceu as seis partidas que disputou e não sofreu gols.

