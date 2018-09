Dodô diz que enfrentar o Grêmio tem “algo a mais” para o Santos

O Santos quer comprovar a reação no Campeonato Brasileiro ao se “vingar” do Grêmio após a derrota por 5 a 1 no primeiro turno. As equipes se enfrentarão nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Pacaembu, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lateral-esquerdo Dodô admite o “algo a mais” ao rever o Tricolor Gaúcho. Uma vitória coloca de vez o Peixe na luta por uma vaga na Libertadores da América em 2019.

“Partida pode ser um passo firme, a gente vem subindo degrau a degrau, uma vitória pode estabilizar a gente entre os times da frente. Nos coloca numa posição para sonhar com vaga na Libertadores. Não é decisiva, que se perder estamos fora, mas é importante e temos que levar muito a sério. Estamos confiantes, temos ainda alguns dias de preparação para essa partida importantíssima”, disse Dodô, em entrevista coletiva nesta terça-feira, na Vila Belmiro.



Dodô diz que enfrentar o Grêmio motiva ainda mais o Santos por causa de goleada (Ivan Storti)



“Acho que sim (algo a mais), fiquei muito chateado com aquele resultado, dei entrevista, muita gente cobrou quando falei que não fomos tão mal assim. Alguns episódios nos puniram muito cruelmente. Gol do Maicon de muito longe, gol de falta no começo do segundo tempo. Aproveitaram cada chance e nos puniram. É um jogo de peso diferente, sim. Para mim, particularmente, tomar cinco gols para quem joga na defesa deixa muito chateado. Que não tomemos gol e vencemos porque esse jogo será muito importante”, completou.

Após três vitórias consecutivas no Brasileirão, o Santos ocupa a 10ª colocação, com 27 pontos. O Atlético-MG, sexto, tem 35.

Gazeta Esportiva