Discretos, Tite e Edu visitam Neymar em Mangaratiba após cirurgia

O técnico da seleção brasileira, Tite, foi a Mangaratiba, no Rio de Janeiro, visitar Neymar. O atacante ainda se recupera de uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito. Tite esteve acompanhado de Edu, coordenador de seleções da CBF. O encontro aconteceu na terça-feira (13). A visita foi bastante discreta, sem nenhum registro fotográfico.

Essa não é a primeira visita que Neymar recebe em Mangaratiba desde a cirurgia. Na última segunda-feira (12), o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, foi até o local ver como estava sem principal jogador. De acordo com o Telefoot, o objetivo também seria convencer Neymar a permanecer no clube.



Foto: Reprodução/Instagram

No começo do mês, o cantor Thiaguinho, o ator Rafael Zulu e o apresentador Luciano Huck visitaram o atacante em Mangaratiba. Os quatro são bastante amigos e mantém um grupo no Whatsapp chamado "Diretoria".

A namorada de Neymar, Bruna Marquezine, visitou o atacante uma semana após a cirurgia. A atriz, inclusive, participou de roda de pôquer junto com o jogador e seus amigos.

No último final de semana, a mansão em Mangaratiba recebeu o aniversário de Rafaella, irmã de Neymar. O atacante participou da festa usando muletas.

Folhapress