Dirigentes do Piauí comemoram auxilio financeiro dado pela CBF

“Com certeza foi a melhor noticia dos últimos 30 dias”, assim com dos presidentes de clube do Piauí descreveu a noticia de que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu liberar um auxilio financeiro para os times que disputam Série C e D do Brasileiro e também os times que estão na disputa do Campeonato Brasileiro Série A1 e A2 de futebol feminino. Ao total, a entidade máxima do futebol brasileiro irá liberar R$ 19 milhões de reais para ajudar os times do país a sobreviverem ao período de paralisação devido à pandemia do coronavírus.

Warton Lacerda (FOTO: Luís Junior)

“Eu antes de receber essa noticia estava entre a cruz e a espada, sem saber se mantinha as atletas aqui (Em Teresina) ou se liberava, mas agora com esse valor (50 mil) tenho condições de manter elas na sede por dois meses, dentro da nossa realidade dá. A prioridade é usar o dinheiro para pagar os salários, alimentação e algumas melhorias onde elas estão, pois estou com 12 atletas”, conta Coronel Canuto, presidente do Tiradentes.

Os 68 clubes da Série D do Brasileiro irão receber 120 mil reais cada um, no caso do estado do Piauí os beneficiados são Altos e River. Além deles, as Federações Estaduais também irão receber o mesmo montante (120 mil reais). No naipe feminino, o representante do estado é o Tiradentes o valor é de 50 mil reais. A intenção é ajudar essas equipes de menor arrecadação a quitar seus compromissos e principalmente folhas salariais em vigência.

“Ameniza, né? Eles fizeram os contratos baseados nas carteiras, os contratos da CBF são tem imagem, o valor real não é aquele, mas é uma grande ajuda”, disse Warton Lacerda, presidente do Altos.

No futebol piauiense, todas as partidas foram paralisadas no dia 17 de março e com o novo decretado do governador do estado, Wellington Dias (PT) não existe possibilidade de retorno até o dia 30 de abril, com possibilidade de estender. O Campeonato Estadual paralisou na nona rodada e restam 20 jogos para encerrar. O líder e o Altos e o vice-líder a equipe do Picos. Depois do Piauiense, a competição que irá envolver clubes do estado é a Série D do Brasileiro em que River e Altos são donos das vagas em 2020.

Os recursos de R$ 19.120.000,00 serão destinados da seguinte forma:

– Para os 68 clubes da Série D, o auxílio individual será de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), num total de R$ 8.160.000,00 (Oito milhões, cento e sessenta mil reais).

– Para os 20 clubes da Série C, o auxílio individual será de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), num total de R$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais).

– Para os 16 clubes da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, o auxílio individual será de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), somando R$ 1.920.000,00 (Um milhão, novecentos e vinte mil reais).

– Para os 36 clubes da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, o auxílio por clube será de 50.000,00 (Cinquenta mil reais), com o desembolso total, pela CBF, de R$ 1.800.000,00 (Um milhão e oitocentos mil reais).

– Para as Federações Estaduais, são R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) por entidade, num total de R$ 3.240.000,00 (Três milhões, duzentos e quarenta mil reais).

Pâmella Maranhão - Jornal ODia