Diretoria santista pressiona Jair Ventura por folgas a jogadores

Após o Santos completar quatro jogos sem vencer -três derrotas e um empate- e tomar oito gols neste período, o técnico Jair Ventura já começa a sofrer pressão no clube paulista. A reportagem apurou que o estopim para a insatisfação da diretoria santista foi a decisão do treinador em poupar os titulares na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Jair, inclusive, foi advertido da decisão antes mesmo da partida. A cúpula santista reprovou a estratégia e ficou indignada ao ver o time perder por 3 a 1 para o modesto São Bento, em plena Vila Belmiro, no último domingo (11). Os dirigentes ressaltam que Gabigol, principalmente, não deveria ter sido poupado.

Jair Ventura em partida do Santos (Foto: Ivan Storti / Divulgação Santos FC)



Gabriel completará duas semanas sem atuar. O último jogo do camisa 10 ocorreu na derrota para o Real Garcilaso, do Peru, no dia 1º deste mês. Neste período, ele cumpriu suspensão contra o Corinthians e foi preservado por Jair Ventura para os duelos contra Novorizontino e São Bento. Sem ele, o time não venceu.

Dirigentes alegam que Jair Ventura provocou uma pressão desnecessária ao poupar todos os titulares porque o Santos só atua na quinta-feira (15), diante do Nacional-URU, no Pacaembu, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Atletas como Gabigol, por exemplo, poderiam estar em campo.

Jair Ventura alega que poupa seus jogadores para evitar lesões no início de temporada. Vale ressaltar também que o Santos entrou em campo classificado para as quartas de final do Paulista. O treinador, no entanto, correu um pequeno risco. Caso o Botafogo vencesse o Corinthians, o time de Ribeirão Preto decidiria as quartas de final em casa.

Dirigentes santistas também consideraram o time bastante desorganizado e vulnerável diante do São Bento. A cúpula alvinegra ainda reclama por ver o Santos atuando atrás da linha da bola e apostando somente nos contra-ataques.

A equipe santista jogou em todos os clássicos "por uma bola". Assim ganhou do São Paulo, perdeu para o Palmeiras e empatou com o Corinthians. Jair escalou o time sempre no esquema 4-1-4-1 e apresentou poucas variações, segundo eles.

O meio-campo titular formado por Vecchio, Renato e Alison também é alvo de críticas. A diretoria santista tenta contratar um meia e um volante no mercado do futebol, mas considera que existem outras opções no elenco atual. Na visão deles, este trio não pode atuar junto pois causa lentidão no time. Aliás, essa também é uma crítica frequente dos torcedores.

