Diretoria do Corinthians confia em permanência de Carille

De volta a São Paulo na noite de domingo após um empate por 1 a 1 contra o Sport, na Arena Pernambuco, o técnico Fábio Carille teve um encontro com seu agente antes do treinamento desta segunda-feira para saber atualizações das negociações com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Ainda sem grandes definições, já que não há proposta oficial, o técnico partiu para o CT Joaquim Grava no início da tarde para comandar o treino junto de seus auxiliares. O GloboEsporte.com tentou contato com o empresário Paulo Pitombeira, mas ele não atendeu as ligações.

Carille estará com o time normalmente na quinta-feira, contra o Millonarios, da Colômbia, às 21h30 (de Brasília), na última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Em papo com imprensa, a diretoria de futebol do Corinthians se demonstrou tranquila com toda a novela. Segundo o diretor Duílio Monteiro Alves, nenhum documento oficial foi apresentado ao clube, que segue aguardando por definições. A expectativa é que Carille cumpra seu contrato.

Entrevistado do dia, o atacante Roger deu entrevista coletiva e falou bastante sobre o tema.

– Falei duas vezes do meu gol e oito vezes do Carille (risos) – brincou o atacante.

– Minha torcida é para que ele permaneça, mas as oportunidades no futebol aparecem e às vezes são únicas. Que seja o melhor para todos – comentou o recém-chegado.

