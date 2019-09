Corinthians confirma conversas com Pedrinho por renovação

O diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, disse que o clube deve acertar a renovação de contrato do atacante Pedrinho após o término do Campeonato Brasileiro. O dirigente já iniciou as conversas com o empresário do jogador, Will Dantas, e acredita que não haverá problemas em fazer um novo acordo.

"Queremos renovar mais o ano que vem inteiro. Não tivemos ainda uma reunião, apenas um bate-papo. Intenção deles é renovar, a nossa também. Acabando o Campeonato a gente senta e organiza isso", afirmou o dirigente.

O Corinthians procurou o agente de Pedrinho na semana passada. Revelado nas categorias de base do clube, o jogador de 21 anos tem vínculo até o fim de 2020 e multa rescisória em 50 milhões de euros (cerca de R$ 227 milhões).

Pedrinho comemorou a possibilidade de seguir no time alvinegro. "Fiquei muito feliz (com a procura do Corinthians). Por mim ficaria o tempo que fosse, é uma equipe que amo muito, que me abraçou e me colocou no futebol. Só de dar esse primeiro passo fico muito feliz porque tenho certeza que tenho um futuro brilhante e espero que seja aqui no Corinthians."

Will Dantas confirmou em suas redes sociais na semana passada o início das conversas, mas não revelou qual seria o tempo de contrato. Ele também aproveitou para rebater boatos de que pretendia iniciar conversas com outros clubes.

"Ontem começamos as tratativas de renovação do meu menino, apesar de alguns babacas, 'invejosos' falarem pelos quatro cantos que eu estava esperando pra fazer um pré-contrato com outro clube, quero deixar registrado aqui que: realmente existem alguns clubes que já me propuseram isso mas, nasci Homem e vou morrer Homem!", postou.

Se tudo der certo, o Corinthians fará o terceiro contrato profissional com Pedrinho. A segunda renovação aconteceu em abril de 2017 para renovar um acordo que terminaria no fim de 2018. O clube tem 70% dos direitos econômicos do atleta. É importante acertar o vínculo até o fim da atual temporada, porque seis meses antes de encerrar o vínculo, o jogador pode assinar um pré-contrato com outra equipe sem o Corinthians receber nada.

