Diogo Barbosa projeta disputa do Brasileiro entre Palmeiras e Flamengo

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa diz acreditar que Palmeiras e Flamengo serão os principais concorrentes ao título do Campeonato Brasileiro até o final da temporada.

Com o time alviverde na vice-liderança, somando 39 pontos, três atrás do adversário rubro-negro, o jogador projetou que o segundo turno será polarizado principalmente entre as duas equipes, destacando o elenco de ambas.

"Vai ter essa disputa até o final. São dois grandes times, os dois têm grandes jogadores, e isso ajuda bastante no Brasileirão, ter um leque de opções. Vai ser uma briga muito boa. Outros times vão correr também, mas acho que a grande disputa será entre nós e o Flamengo, pela qualidade do grupo e dos jogadores. Vamos procurar vencer para sempre estar na cola", afirmou.

"É um título muito importante para nós. Não conseguimos disputar a Copa do Brasil e a Libertadores, então cabe a nós perseguir esse título até o final", acrescentou o lateral.

Com a trinca de vitórias em três partidas sob o comando de Mano Menezes, o Palmeiras ultrapassou o Santos na tabela, que tem 37 pontos. Completam o G-6 o Internacional, com 33, o Corinthians, com 32, e o São Paulo, também com 32.

Na avaliação de Diogo Barbosa, as três vitórias iniciais foram essenciais para reconquistar a confiança do torcedor depois do período de crise vivido na reta final da passagem de Luiz Felipe Scolari pelo clube.

"Essa sequência foi muito boa para nós, estávamos precisando da vitória para retomar a confiança e trazer o torcedor para nosso lado", disse o jogador.

"O Mano teve uma conversa franca com a gente, e isso nos aproximou, fez com que a gente pudesse confiar nele e no seu trabalho. São vitórias importantes que nos trazem para a briga pelo título e que trazem a torcida para perto", completou.

O Palmeiras voltará a campo no próximo domingo (22), contra o Fortaleza, fora de casa, para tentar manter os 100% de aproveitamento com Mano.

Folhapress