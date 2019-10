Diniz cobra intensidade alta e marcação agressiva do São Paulo

O treino do São Paulo na manhã desta terça-feira (1º) foi marcado pela intensidade. Fernando Diniz comandou atividade em campo reduzido durante quase duas horas, dividiu o elenco em grupos pequenos e cobrou velocidade e agressividade na marcação.

Foram enfrentamentos de cinco contra cinco em uma faixa bem curta do campo, em que as jogadas começavam sempre pelos goleiros. Assim, ao mesmo tempo, Diniz treinou a troca de passes na saída de bola e a pressão adiantada, perto do gol adversário

"Quem marca melhor ganha o jogo", repetiu o treinador durante a atividade.

Assim como havia feito no dia anterior, Diniz parou o treino para ajustar o posicionamento dos defensores na saída de bola. Quando o goleiro tem a bola, segundo ele, os zagueiros precisam recuar para abrir espaço para os laterais e meio-campistas dominarem o passe que receberem.



Foto: Érico Leonan / saopaulofc.net

"Você dá uns passos para trás e abre espaço para outro jogador jogar", chegou a dizer.

Reinaldo voltou a treinar normalmente após perder a atividade de segunda (30) por dores musculares. Alexandre Pato também esteve em campo para a parte mais leve da atividade, mas saiu mais cedo, ao lado de Gabriel Sara.

Já Hernanes chegou a deixar a atividade em certo momento, o que a comissão técnica trata como usual -cada jogador é submetido a uma carga específica.



Foto: Érico Leonan / saopaulofc.net



Helinho foi a única ausência no treino por causa de uma amigdalite. Ele perdeu o jogo contra o Flamengo devido a um trauma no ombro, treinou normalmente no inicio da semana, mas foi desfalque nesta terça. Seja como for, deve ficar à disposição até o final de semana.

Fernando Diniz tem outros três dias de treinos antes do duelo contra o Fortaleza, a partir das 17h de sábado (5), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco volta ao CT da Barra Funda nesta quarta (2) de manhã, quando apenas os 15 minutos iniciais do treinamento serão abertos à imprensa.

Arthur Sandes e José Eduardo Martins, da Folhapress