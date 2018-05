Diego Hypólito revela traumas por abusos: 'Não conseguia sair de casa'

A partir do escândalo de abuso sexual envolvendo o ex-técnico da Seleção Brasileira e do Mesc, Fernando de Carvalho Lopes, casos de abusos na ginástica artística vieram à tona. Diego Hypólito, convidado do Encontro de segunda-feira, 7/5, conversou com Fátima Bernardes sobre situações constrangedoras pelas quais passou na infância:

"Temos o dever de expor essas situações. A gente tem que fazer o diferencial não importa quem a gente vai magoar. Eu era bicampeão mundial, medalhista olímpico e não conseguia sair de casa".

"O principal é que nós somos vítimas de tudo. Não tenho como olhar e falar que é assassino, pedófilo e pelos meus princípios familiares eu sempre tento acreditar nas pessoas. Por esses meus princípios, acreditava que essas situações do Fernando não podiam ser reais. Ele era uma pessoa que sempre estava na igreja e eu frequentava também. Pelos meus princípios, isso pesava muito."

Diego Hypólito revela traumas por abusos. (Foto: TV Globo)

O ginasta sofreu bullying e alguns trotes enquanto treinava. "Quando vi no Jornal Nacional a matéria, do lado da minha mãe e irmã, me deu uma revolta muito grande. Minha mãe falou: 'Coitado! Uma pessoa tão boa'. E eu disse: 'Você sabia que eu passei por isso na minha infância?'. Ela ficou em estado de choque"

O sofrimento em silêncio trouxe muitos traumas para o ginasta durante a adolescência:

"Fiquei com muito bloqueio no elevador, comecei a fazer tratamento com psiquiatra porque eu não tinha coragem de dar entrevista".

"Eu tinha vergonha de sair nas ruas. Um dia, eu estava em uma boate e uma pessoa, não sei se estava bêbada ou o que, me deu um tapa na cara e eu não fiz nada, eu só chorei e fui embora."

