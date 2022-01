Dicas que você deve levar em conta ao apostar UFC

A UFC oferece um espetáculo apaixonante tanto para os espectadores que seguem as lutas através da mídia de massa quanto para aqueles que preferem vê-las ao vivo. A emoção aumenta quando complementa a diversão com as apostas UFC nos diferentes portais de apostas online.



Não há nada mais estimulante do que fazer prognósticos e, em seguida, esperar os resultados das lutas entre os combatentes. E que ali esteja o seu favorito!

Seguir e apostar em eventos onde o seu lutador mais querido se mede com rivais que farão todo o possível para ganhar no octógono é uma experiência divertida. O melhor destes combates ou lutas, que incluem as artes marciais mistas, é que qualquer coisa pode acontecer no ringue ou octógono.

Você está determinado a apostar no UFC? Click aqui, vamos revelar algumas dicas que você deve considerar se apostar nas competições UFC.





Não confunda os termos UFC e MMA

Se você está considerando apostar no UFC, é importante que compreenda a diferença entre as siglas UFC e MMA. Há quem pense que estas siglas significam o mesmo, mas não é assim.

As siglas MMA significam Artes Marciais Mistas e correspondem a todos aqueles esportes nos quais se combinam técnicas das artes marciais e esportes de combate, como o karate, kickboxing, boxe, muay thai, taekwondo, judo, hapkido, luta livre, luta greco-romana, jiu jitsu brasileiro, wushu, san da, sambo, e muito mais.

Enquanto que a UFC, sigla de Ultimate Fighting Championship, es a empresa encarregada de promover, organizar e realizar estes eventos.





Aprenda as categorias UFC

As categorias UFC em quilogramas são determinadas ou delimitadas pelo peso do lutador. Na UFC existem 9 categorias de peso diferentes. A categoria mais leve é a do peso palha com um máximo de 52,3 kg. Segue-se a categoria peso mosca e galo com 56,7 kg e 61,2 kg respectivamente.

Os lutadores das categorias pluma, leve e welter estão nos pesos 65.8, 70.3 e 77.1. As categorias mais pesadas classificam-se em peso médio com 83,9 kg, semi-pesado 93 kg e pesado 120,2 kg. Nesta categoria as lutas costumam ser mais lentas, mas os lutadores têm mais força, e golpeiam com maior força.

Peso palha: máximo 52,3 kg.

Peso palha: máximo 52,3 kg.

Peso mosca: máximo de 56,7 kg.

Peso galo: não superior a 61,2 kg.

Peso pluma: máximo de 65,8 kg.

Peso leve: máximo de 70,3 kg.

Peso médio: máximo 77,1 kg.

Peso médio: máximo 83,8 kg.

Peso semi-pesado: máximo 93 kg.

Peso pesado: não superior a 120,2 kg.

Super Pesos Pesados: de 120 kg e sem limite máximo de peso.





Estude a peleja e os registros de cada lutador

Antes de materializar um prognóstico UFC você deve estudar o combate em que você deseja tentar a sua sorte. Uma das chaves para ter sucesso nas apostas em esportes de combate é avaliar uma série de aspectos intrínsecos a cada competição.

Como em outros esportes, você deve investigar os registros, realizações e estatísticas do combatente. Ao conhecer o histórico e toda a evolução do lutador poderá efetuar apostas com maiores probabilidades de êxito.

Estude se o lutador está passando por um bom momento em sua carreira profissional, entre outros dados como número de vitórias, derrotas, rivais mais temidos e estilo de peleja.

Tome tempo para saber contra quem pelejou antes o lutador, por exemplo, há lutadores que estão invictos porque pelejaram com combatentes de mais baixo nível, no entanto se a luta em que você tem pensado apostar o adversário tem mais vantagem por experiência, habilidades e condições físicas então deve analisar a fundo sua decisão.





Pugilistas y lutadores destros e canhotos

Os especialistas acreditam que antes de decidir uma aposta, você deve levar em conta se o jogador é destro ou canhoto, especialmente quando se trata de uma luta par. Segundo estudos estatísticos os lutadores canhotos têm mais vantagem quando adotam a posição Southpaw (mão direita à frente).

Este tipo de encontro ocorre com pouca frequência, porque as estatísticas refletem que há mais lutadores destros que canhotos.





Regras das casas de apostas

As casas de apostas têm suas próprias políticas e regras de apostas UFT, é por isso que existe um grande volume de mercados de apostas UFC, e cada dia são incorporadas novas modalidades de acordo com as exigências dos usuários.

Para os combates mais esperados as casas de apostas dispõem de um amplo catálogo variado de mercados que vale a pena conhecer para liberar adrenalina ao máximo.





Dicas básicas para apostar UFC

• Aposte com responsabilidade, não arrisque mais de 5% de seu orçamento de jogo em uma única aposta.

• Analise cuidadosamente a competição e estabeleça um montante baseado na confiança que lhe gera cada aposta.

• Verifique a quota e a sua probabilidade para saber se lhe convém ou não.

• Obtenha todos os dados que possa sobre os lutadores, a informação é poder e lhe ajudará a efetuar prognósticos mais acertados.

Se segue estas dicas simples, poderá apostar e obter melhores resultados nas apostas UFC. Para ter sucesso nas apostas é preciso ser constante e estabelecer estratégias bem pensadas.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no