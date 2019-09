Diante do Athletico-PR, Vasco tenta engatar série positiva

Irregular no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Vasco inicia a segunda parte da competição em duelo com Athletico-PR a partir das 16h deste domingo (22) na expectativa de embalar uma série de vitórias - e de poder fazer projeções mais ambiciosas.

Até aqui, o time cruzmaltino se permitiu apenas tratar da ameaça de rebaixamento, já que esteve na zona da degola do início da competição até a oitava rodada. Ao final do turno inicial, no entanto, já era o 12º colocado, com 23 pontos, cinco a mais que o Cruzeiro, que abria o Z-4 na ocasião.

"Podemos começar a sonhar dependendo do resultado de domingo. Se conseguirmos encaixar duas ou três vitórias na virada do turno, as coisas podem mudar", disse o lateral-esquerdo Danilo Barcelos. "Precisamos encaixar uma série positiva para almejar voos mais altos."



O ponta-pé inicial já foi dado no fim de semana passado, ao vencer a Chapecoense, fora de casa, por 2 a 1. Agora o time tenta voltar a vencer em São Januário, onde conquistou a maioria de seus pontos (15), mas perdeu no compromisso mais recente por lá, contra o Bahia, por 2 a 0.

"Jogar em São Januário é memorável. Na última vez que nos encontramos, não tivemos um resultado positivo, mas conseguimos vencer fora depois. A gente espera que o torcedor siga nos apoiando", disse Barcelos, que não tem titularidade garantida, já que disputa posição com Henrique.



Quem é certo na escalação vascaína é o lateral-direito Yago Pikachu, que retorna após cumprir suspensão automática. O restante da equipe deverá ser igual à que bateu a Chape. Já a escalação do rival é uma incógnita -até mesmo para o treinador.

Em comemoração pelo título da Copa do Brasil, o time rubro-negro deu folga a seus jogadores, com reapresentação no sábado (21). Na entrevista coletiva após a final com Internacional, na quarta (18), o técnico Tiago Nunes brincou sobre a ressaca diante do Vasco: "Quero ver se um time consegue chegar vivo até lá".

O treinador aguarda avaliação física de seus comandados para decidir quem irá levar a campo. Ao menos Pedro Henrique, Abner Vinícius e Everton Felipe, que não puderam atuar contra o Inter, são opções para o Athletico, que era o 11º colocado do Brasileiro, com 26 pontos, ao final da 19ª rodada.

Paulo Batistella, da Folhapress