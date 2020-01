Atletas da Asbagdi se preparam para primeiro torneio na temporada 2020

Os atletas da Associação de Badminton do Grande Dirceu (Asbagdi) se reapresentaram às atividades no dia 6 de janeiro e a fase de pré-temporada está perto de encerrar, pois no dia 5 de fevereiro tem início o Campeonato Interclubes que acontece em Salvador. A equipe do Grande Dirceu terá nove atletas na competição, que é importante para cada um deles porque eles mudaram de categoria e iniciam a temporada sem pontos no ranking.

“Nós fizemos a transição de muitos deles para a categoria de cima de forma antecipada por conta dessa divisão em Série A e B que a confederação fez ano passado, que dificultou bastante a vida dos atletas. Mas nós precisamos nos adaptar para não correr risco de perder seus benefícios. Por isso, eles começam o ano na divisão ‘a’ e sem pontos no ranking”, explica Fernando Vieira técnico ASBAGDI.

Entre os nomes mais fortes da equipe piauiense estão Fernando Vieira Júnior e Emanuelly Rocha, ambos na categoria sub19. Os dois nomes estão sempre na parte de cima do ranking em suas categorias e objetivo é manter isso para 2020. Além disso, vivem a expectativa de um ano olímpico, que aos olhos deles pode gerar bons frutos para modalidade.





Interclubes de Badminton acontece entre os dias 5 e 10 de fevereiro, em Salvador - BA

“Estamos treinando forte e cientes do que iremos encontrar nessa primeira competição, que vale pontos importantes e abre esse calendário”, disse Emanuelly.

“É um ano olímpico e por conta disso precisamos antecipar nossa programação, pois as competições mudaram de data, irão acontecer mais cedo, porém ao mesmo tempo eu vejo a possibilidade do badminton brasileiro conseguir bons resultados e isso de certa forma respingar na gente, pois somos um esporte olímpico, mas pouco conhecido”, disse Fernando Vieira Junior.

O Interclubes de badminton acontece entre os dias 5 e 10 de fevereiro, em Salvador. A competição irá reunir as principais equipes da modalidade e o Piauí terá uma boa quantidade de representantes.

Pâmella Maranhão