Dia de Rivengo: Flamengo x River medem forças

O maior clássico do futebol piauiense acontece neste sábado (2). River e Flamengo medem forças, às 17h, no estádio Lindolfo Monteiro. O jogo é valido pela 3ª rodada do Campeonato Piauiense. O Flamengo tenta se recuperar na competição, pois vem de derrota diante o Parnahyba (2x0). O River quer conseguir a primeira vitória no Estadual.

“Vou fazer de tudo para que o River saia vencedor desse clássico. Tenho minha historia com o Flamengo, mas hoje eu defendo o River e sou River totalmente”, afirma Eduardo atacante do Galo.



O River anunciou na quinta-feira (31) o meia Bismark e o volante Liniker (Foto: Jailson Soares/O Dia)



O Rivengo é um clássico, mas o favoritismo todo pesa para o lado do Tricolor Piauiense. Além das campanhas ruins nos últimos anos no Estadual o time vem de derrota recente. Porém o experiente atacante afirma que esse favoritismo fica fora de campo. “Eu não acredito que vai ser um jogo fácil, pois todo clássico é difícil e definido no detalhe e quem errar menos com certeza vai ganhar o jogo”, disse Eduardo.

Ambas as equipes devem vir com novidades, pois o Flamengo contratou José Guilherme, goleiro, de 22 anos, e o River anunciou na quinta-feira (31) o meia Bismark e o volante Liniker, todos regularizados a tempo da partida, porem treinando a somente dois dias.

O Flamengo comandado pelo técnico Paulo Junior fez dois jogos na competição. Venceu o Piauí na rodada de estreia por 1x0, gol de João e perdeu para o Parnahyba por 2x0.

O jogo entre River x Flamengo acontece sábado (2), às 17h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. O Rubro-Negro tem três pontos na tabela e o River tem apenas um, mas com um jogo a menos.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia