Derrota da França coloca Brasil na ponta da Liga das Nações masculina

Além de vencer a Argentina no tie-break, mantendo a invencibilidade após seis jogos, a Seleção Brasileira foi beneficiada pela primeira derrota da França, até então líder.



O time comandado por Laurent Tillie perdeu para a Bulgária, no tie-break, parciais de 18-25, 23-25, 25-21, 25-23 e 15-11, deixando assim o Brasil como único invicto.



Seleção Brasileira de vôlei é a única invicta da competição após seis rodadas - Foto: Folhapress



Como o regulamento da VNL usa como primeiro critério para definir as posições a quantidade de vitórias, o time de Renan Dal Zotto aparece na frente com seis, seguido por França e Irã, com cinco cada. Na pontuação, primeiro quesito para desempate, os brasileiros somam 15 pontos, um a menos do que iranianos e franceses.

Algumas decepções após duas semanas de VNL são os Estados Unidos e a Sérvia. Os americanos somam apenas duas vitórias, mas já estão classificados para as finais por serem o país-sede (Chicago será a cidade da fase decisiva). Já os sérvios ganharam apenas um vez e estão em 13º. (Folhapress)

Folhapress