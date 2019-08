Depois do bronze em Lima, Fabrício e Jaqueline conquistam prata no Caribe

O Badmiton piauiense mais uma vez subiu ao pódio em uma competição internacional. Desta vez, Fabrício Farias e Jaqueline Lima foram medalhas de prata no Carebaco International, torneio realizado no sábado (24), em Barbados, no Caribe.

Para chegar à etapa final da competição, os piauienses venceram Johanthan Mangra da Guiana Francesa e Katherine Wynter da Jamaica. Além disso, tiveram que enfrentar os estadunidenses Howard Shu e Lynn Obanana. Todas as partidas terminaram com o placar de 2 a 0.

Já na final, a equipe piauiense foi derrotada pelos atletas Vinson Chiu e Breanna Chi também dos Estados Unidos. A partida terminou em 2 a 0 para os americanos.

As medalhas vêm durante uma crescente do esporte no Piauí. No início deste mês, eles conquistaram medalha de bronze no Pan-Americano de Lima, no Peru. Na época, o feito inéditos dos piauienses foi o primeiro de desportistas nordestinos da categoria em uma competição internacional.

Adriana MagalhãesJorge Machado