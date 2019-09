Delta Rugby se prepara para estreia no Campeonato Brasileiro

A equipe feminina do Delta Rugby tem dia e local para estrear no Campeonato Brasileiro - Super Sevens 2019. A competição que terá cinco etapas distribuídos ao longo desse segundo semestre, acontece no dia 28 de setembro, em Curitiba, no Paraná.



As piauienses serão as únicas representantes do Nordeste na competição. A divisão do torneio foi em dois grupos: A e B. Os times que compões o grupo são: Niterói, São José, Melina e Charrua. Já no grupo B estão: Band, Curitiba, Delta e Desterro. Todas as despesas das equipes foram custeadas pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu).

Leia também:

Delta Rugby se classifica para fase fixa do Super Sevens

A classificação para o Super Sevens veio depois das eliminatórias que foram disputadas em março deste ano. Na época, o time piauiense chegou à final. Essa é a quarta participação do Delta na competição.



Confira a data das etapas do Super Sevens:

28 e 29 de setembro - Curitiba

12 e 13 de outubro - São Paulo

26 e 27 de outubro - Florianópolis

9 e 10 de novembro- São José dos Campos

23 e 24 de novembro - Niterói

Jorge Machado, do Jornal O Dia