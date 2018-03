Del Potro vence Federer e tira invencibilidade do tenista suíço

O argentino Juan Martín del Potro, 29, venceu o suíço Roger Federer, 36, na final do Masters 1.000 de Indian Wells, torneio realizado nos EUA, por 2 sets a 1.

Em jogo com parciais equilibradas (6/4, 6/7 e 7/6), Del Potro impôs ao suíço, líder do ranking mundial, sua primeira derrota em 2018. Até então, Federer havia vencido dois torneios e 17 jogos neste ano.

Foto: Ben Solomon/Tennis Australia

O histórico do confronto entre eles é favorável ao melhor do mundo (18 a 7), mas o argentino costuma complicar a vida de Federer em partidas de destaque. No Aberto dos EUA do ano passado, Del Potro o eliminou nas quartas de final.

A próxima competição importante do circuito, que ambos devem disputar, é o Masters de Miami, que começa na próxima semana.

Pelo torneio feminino de Indian Wells, a japonesa Naomi Osaka, 20, derrotou a russa Daria Kastkina, da mesma idade, por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2).

As duas atletas vêm em ascensão no ranking e deixaram as favoritas do torneio pelo caminho para chegar a essa surpreendente decisão.

Folhapress