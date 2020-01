Foi com emoção, mas o Altos venceu o Piauí por 2 a 1, no estádio Felipão, na cidade de Altos. Os gols foram marcados por Tiaguinho e Jânio Daniel (de pênalti). O Piauí marcou com Matheus Guedes, que também perdeu um pênalti na partida e foi de herói e vilão. Com o resultado, o Altos é líder do Piauiense com 100% de aproveitamento.

O jogo

Jogando em casa, o Jacaré se impôs na partida e teve inúmeras oportunidades perdidas na primeira etapa; Raphael Carioca, Klenisson e Jânio Daniel. Apesar das investidas do Altos, quem marcou foi o Piauí, com o atacante Matheus Guedes aproveitando cruzamento do zagueiro Luan. Aos 42, Jânio Daniel cruza e Klenisson iria marcar o gol mais fácil da história, era só cruzar a linha, sem goleiro, e ele toca a bola e ela sobe.







De virada e com um a menos, Altos vence Piauí e assume liderança do Estadual. Foto: Jailson Soares

Segundo tempo o jogo fica ainda mais emocionante. O Jacaré perde um homem aos quatro minutos, falta dura de Leandro em Levi e o zagueiro do Jacaré vai para o chuveiro mais cedo. Mesmo com um a menos o Altos segue tentando de toda forma encontrar o gol do empate. E aos 31 minutos ele sai. Raphael Carioca chuta e o lateral aproveita o rebote. Tudo igual no estádio Felipão.

Depois disso, o jogo ganha temperos incríveis. Aos 35 minutos, pênalti do zagueiro Reinaldo no atacante Matheus Guedes. O próprio Matheus vai para bola e nessa hora aparece mais um protagonista no jogo o experiente Rodrigo Ramos, que faz a defesa. Logo em seguida, a situação muda e o pênalti agora é para os donos da casa, Jânio Daniel vai para bola e não desperdiça. Vitória por 2 a 1 com direito a muita emoção.

Com o resultado, o Altos segue 100% de aproveitamento. Três jogos, três vitórias e nove pontos na tabela. O time é o líder com nove pontos. O próximo compromisso será no sábado (1), às 20h, contra o Picos, no Helvidio Nunes. O Piauí volta a campo no domingo (2), às 17h, quando encara o Parnahyba, no Lindolfo Monteiro, em Teresina.

Otávio Neto e Jorge Machado