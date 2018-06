De virada, Suíça bate Sérvia por 2 a 1 e lidera grupo com Brasil

Em uma partida disputadíssima, a Suíça derrotou a Sérvia de virada por 2 a 1, nesta sexta-feira (22), e se juntou ao Brasil na liderança do grupo E da Copa do Mundo, com quatro pontos.

E quis o destino que os dois gols da vitória helvética fossem marcados por jogadores com origens no Kosovo, ex-província sérvia que declarou sua independência em 2008 e que até hoje não é reconhecida por Belgrado.

Após Mitrovic ter aberto o placar no primeiro tempo, Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri viraram o jogo para a Suíça e fizeram o sinal da águia albanesa, etnia dominante no Kosovo, nas comemorações. O time alpino está empatado com o Brasil na liderança, mas perde no saldo de gols (2 a 1).

Na última rodada, a Suíça pode até garantir a primeira posição, caso derrote a eliminada Costa Rica por um placar maior do que o da seleção sobre a Sérvia, que, com três pontos, ainda está na briga.

Veja a tabela do grupo:

