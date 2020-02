Timon-PI segue preparação para enfrentar o 4 de Julho

Voltar os trabalhos com a vitória sobre o Piauí na lembrança, na última partida pelo Piauiense, ficou mais fácil para os timonenses. A Águia Soberana segue em ritmo intenso de preparação para o duelo contra o 4 de Julho, marcado para a próxima quarta-feira (26), às 19h, na Arena Ytacoatiara, em Piripiri. A partida será válida pela 4ª rodada do estadual.

Os comandados do treinador português Luís Miguel, vão aproveitar o feriado de Carnaval pra finalizar a parte técnica e tática da equipe. Um novo resultado positivo pode ser o fôlego necessário do Timon para sequência da competição.

“Por termos chegados até aqui, a nossa missão é tirar a equipe do rebaixamento. A gente tinha que ter quase 100% de aproveitamento para poder conseguir chegar entre os dois primeiros. Vamos continuar trabalhando esses dias para continuar somando pontos para Timon se manter na primeira divisão”, conta Luís Miguel.

Para isso, a equipe vem afinando o elenco. No início desta semana, a Águia anunciou a contratação de três novos reforços: o volante Sandro Bacabal, o zagueiro Cloves Neto, o zagueiro Rodrigo e o atacante JardsonFelipe. No entanto, duas dispensas foram confirmadas: o goleiro Lucas Reis e lateral Vitinho. O treinador Luís Miguel não descartou novas dispensas no elenco.

“O futebol é dinâmico, tanto pode chegar como pode sair. Isso faz parte. Não vamos fechar a porta para contratações. Nem a saída. Se os jogadores não tiverem o desempenho que nós queremos. Estamos analisando, mas é importante que se diga que jogador 100% parado não vai nos ajudar”, explicou Luís.

Quem pretende surpreender no jogo fora de casa, é jovem Gleysinho. O meia foi destaque na vitória do Soberano contra o Piauí, marcou um gol, e disse que o objetivo é somar pontos para colocar o Timon no topo da tabela.

“Nessa partida vamos mais forte em decorrência da nossa vitória. Estamos trabalhando forte no meio da semana para buscar mais uma vitória e assim colocar o Timon no topo da tabela. Então precisamos do resultado positivo, já que não nos encontramos numa situação tão confortável na tabela”, conta.

Atualmente, o Timon-PI ocupa a sétima posição do Campeonato Piauiense. Em seis jogos disputados, a Águia possui quatro derrotas, um empate e uma vitória.

O jogo contra o Gavião de Piripiri acontece na próxima quarta-feira (26), às 19h, no Arena Ytacoatiara.

Jorge Machado