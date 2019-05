De no olho no Floresta-CE, River se reapresenta às atividades

A equipe do River retornou aos treinos, após o empate por 2 a 2 fora de casa diante o Santa Cruz de Natal. O Galo comandado por Marcinho Guerreiro conseguiu somar um ponto fora de casa e segue líder do Grupo A4, com sete pontos. Agora, o time começa a pensar no jogo diante o Floresta-CE, que acontece no domingo (2), às 16h, no estádio Albertão, em Teresina. Valido pela 5ª rodada da competição nacional.





O River enfrenta o Floresta-CE neste domingo (2), às 16h, no Estádio Albertão - Foto: Divulgação



“O professor (Marcinho) sempre fala com a gente sobre a importância de cada jogo e sabemos que esse jogo de domingo é ainda mais importante, pois pode definir nossa classificação em primeiro do grupo”, disse volante Alemão.

O Floresta começou a semana perdendo o treinador, pois Paulinho Kobayashi não faz mais parte do elenco e assumiu o Imperatriz, do Maranhão. Apesar disso, os jogadores afirmam que a mudança não deve mudar o estilo do time. “Eles jogam juntos a bastante tempo, são uma equipe bem entrosada e que aposta na velocidade em seus jogos e isso não deve mudar”, disse Alemão.

O River enfrenta o Floresta-CE neste domingo (2), às 16h, no Estádio Albertão, em Teresina. Em caso de vitória o time garante classificação antecipada até a próxima fase do Brasileiro Série D

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia