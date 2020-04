David Luiz e colegas de Arsenal violam regras de quarentena, diz jornal

O zagueiro David Luiz, que atua pelo Arsenal, quebrou as regras de quarentena contra o novo coronavírus estabelecidas pelo governo britânico e pelo próprio clube.

Foto: Rede Social.

De acordo com informações do Sky Sports, além do brasileiro, outros jogadores do clube londrino também violaram o bloqueio: o suíço Xhaka, o marfinense Nicolas Pépé e o francês Lacazette.

O Arsenal, segundo o veículo, entrou em contato com os quatro jogadores após ser informado sobre o descumprimento das regras por meio de fotos e vídeos.

David Luiz teria se encontrado em um parque com Xhaka, enquanto Pépé foi filmado jogando futebol com amigos em uma quadra pública no norte de Londres.

Por fim, Lacazette foi flagrado apoiado em seu carro enquanto conversava com um manobrista em uma área aberta próxima à sua casa.

O Sky Sports não informou se o clube aplicará algum tipo de punição aos jogadores.

O Reino Unido é um dos locais mais atingidos pela pandemia: são mais de 134 mil casos e 18 mil mortes confirmadas.

Folha Press