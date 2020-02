Daniel Alves tem Mercedes roubada dentro de estacionamento em SP

Daniel Alves teve o carro roubado dentro de um estacionamento na noite desta terça-feira (11), na região de Alto de Pinheiros, zona oeste da capital paulista. O veículo era uma Mercedes Benz GLE40, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo.

A SSP informou que um homem abordou o manobrista quando este já estava em um estacionamento. O suspeito rendeu o funcionário e fugiu no veículo, que havia sido entregue minutos antes pelo lateral ao manobrista.



Daniel Alves tem Mercedes roubada dentro de estacionamento em São Paulo. Instagram



Segundo informações da assessoria de Dani Alves, o lateral do São Paulo e da Seleção Brasileira está bem e não vai se manifestar sobre o caso.

O dono do estacionamento e o manobrista foram ouvidos pela polícia, que solicitou as imagens de câmeras de segurança do local. O caso foi registrado como furto no 14º Distrito Policial, em Pinheiros, onde é investigado.

Folhapress