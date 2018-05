Daniel Alves se machuca e causa apreensão antes da Copa

O momento de apreensão na conquista do Paris Saint-Germain sobre o Les Herbiers, nesta terça-feira, no Stade de France, pela Copa do França, aconteceu aos 36 minutos do segundo tempo. Daniel Alves deixou o gramado com dores no joelho direito e causou preocupação na torcida. A 37 dias para a Copa do Mundo, a lesão pode afetar a lista da Seleção Brasileira para o torneio.

Depois do apito final, o clube francês não divulgou informações sobre o quadro clínico do lateral. Nas próximas horas, o brasileiro, porém, vai passar por exames para ter o conhecimento da gravidade da lesão.

Após a partida, Marquinhos tratou de tranquilizar os torcedores e acredita que o lateral não tenha sofrido uma lesão mais grave.

Foto: Reprodução/Instagram

"Vi caminhando bem, o vi normal, não perguntei, até porque estávamos na euforia do título. Quando a gente descansar um pouco, sentar, vamos ver como ele está, mas eu o vi caminhando bem", disse em entrevista à 'Fox Sports' depois da vitória por 2 a 0.

Outro nome que tem o seu passaporte confirmado para a Rússia, Thiago Silva também adotou um tom otimista para comentar a lesão do companheiro.

"Ainda não conversei com ele. Mas se tivesse sido algo mais grave, acredito que já tivesse sido passado para vocês", disse Thiago Silva, também à 'Fox Sports'.

Com a conquista desta terça-feira, Daniel Alves aumentou sua coleção de títulos. Ele soma agora 38 títulos na carreira e ultrapassou o Rei Pelé, que tinha 37, como o maior vencedor da história do futebol.

