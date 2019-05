Daniel Alves deixa seu futuro em aberto no PSG

O lateral direito Daniel Alves deixou seu futuro no PSG em aberto, mas disse acreditar que Neymar continuará no clube para a próxima temporada europeu. Em entrevista publicada pelo site da "ESPN", o jogador da seleção brasileira disse que é "um homem livre" e condicionou a sua permanência a um projeto em comum com o time parisiense.



"O único apego real que eu tive na vida foi o com a minha mãe quando eu tinha um cordão umbilical, e mesmo esse foi cortado. Sou um homem livre e eu sou desses que acha que um mais um é um em vez de dois, já que estamos trabalhando juntos. Se ficarmos na mesma página, ficaremos juntos. Se esse não for o caso, isso não acontecerá", disse.

O jogador disse que gostaria de "ajudar o clube a mudar sua história", mas que ainda não chegou a um acordo.

"No momento, não chegamos a um acordo. Eles sabem que eu quero ir em uma direção e que eu quero ajudar este clube a mudar sua história. Mas eu não sei se é a mesma sensação de quem está no clube manda nele. Eu posso contribuir muito dentro do PSG e se nós não pudemos concordar com isso, então vamos ver", disse.

Além de Daniel Alves, Neymar tem sido envolvido nos últimos dias em especulações de que é alvo de interesse do Real Madrid. Para o lateral, a tendência é que o amigo continue no clube, embora esteja insatisfeito com os resultados destes dois primeiros anos. Neymar tem como grande meta levar o PSG ao título da Liga dos Campeões.

"Ele está em transição, porque ele não está obtendo os resultados que ele quer. Ele é muito obcecado por isso e ele sempre quer estar no topo. Portanto, se ele não fizer isso, ficará claro que ele está infeliz. Ele deve aproveitar seu tempo livre e suas férias e refletir sobre o que pode fazer para ser um jogador maior do que já é e alcançar um lugar muito melhor do que aquele em que está agora", disse.

"Ele não está feliz, já que não conseguiu os resultados que queria e isso lhe traz infelicidade. Eu iria acabar com ele se ele se sentir feliz sem ganhar", completou.

Mesmo assim, Daniel Alves aposta em sua permanência. "Um jantar não é suficiente (para apostar que Neymar fica no PSG). Devo apostar a Torre Eiffel? Eu acredito que ele vai ficar com o PSG", disse.

