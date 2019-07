Depois de anunciar que não ficará no PSG na próxima temporada, Daniel Alves ainda não sabe qual clube defenderá, mas avisou que deseja um trabalho desafiador e competitivo. Em entrevista ao Esporte Espetacular de hoje (14), o jogador falou de futuro e seleção brasileira.



Questionado para onde irá na próxima temporada, Daniel Alves ressaltou sua motivação. "A única coisa que tenho que falar é que as pessoas que me contratar, vão contratar um campeão. Eu estou livre e onde for mais desafiador é onde vou estar", disse.

O jogador também falou sobre a conquista da Copa América com a seleção brasileira. "O filme que passou naquele momento é que fazia um ano que havia me lesionado, a primeira lesão de gravidade que me tirou da Copa do Mundo e não me permitiu fazer o que mais amo que é jogar futebol. Depois você estar ali recebendo um prêmio tão desejado por uma equipe, por uma nação", comentou.

Aos 36 anos, o lateral não descarta a Copa de 2022, mas sabe que precisará de foco e preparação para isso. "Tem um sonho que tem que construir até lá. Não vale colocar um pé no Qatar se não colocar corpo e alma. Vamos ver até onde nos leva", ressaltou.

Por fim, Daniel Alves falou sobre o futuro do amigo Neymar, que também pode sair do PSG. "Neymar é grandinho para saber o que faz da vida dele. As pessoas deveriam deixar que ele conduza a própria vida dele".

Folhapress