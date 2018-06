Daniel Alves almoça com seleção antes de jogo decisivo contra Sérvia

Ausente da Copa do Mundo da Rússia por causa de uma lesão, o lateral-direito Daniel Alves almoçou com o grupo da seleção brasileira nesta quarta-feira (27), horas antes do duelo contra a Sérvia, às 15h (de Brasília), no encerramento da primeira fase do Mundial.

"Eu precisava trocar essa boa 'vibe' com eles. Espero que seja um grande dia para a gente. Para mim vai ser especial. Vai ser a primeira vez que vou assistir à seleção brasileira da arquibancada", disse Daniel Alves em entrevista ao site da CBF. Ele ainda mandou mensagem para a torcida: "Galera, o nosso país depende da nossa torcida, eles dependem de nós. Vamos juntar nossas energias e mandar para cá".

Daniel Alves chegou na noite de terça-feira (26) a Moscou e está hospedado em um hotel próximo à concentração da seleção na cidade. O experiente lateral era considerado um dos líderes do grupo e seria um dos jogadores que participariam do rodízio de capitão promovido por Tite, sendo cotado para assumir a braçadeira até em uma eventual decisão.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Daniel Alves se lesionou na final da Copa da França, no dia 8 de maio. Presença certa nos 23 que disputariam a Copa, passou por exames, que constataram ruptura de ligamento e necessidade de cirurgia. Três dias depois foi confirmada a impossibilidade de atuar na Rússia.

A visita à seleção serviu também para Daniel Alves se consultar com o médico Rodrigo Lasmar, que presta apoio ao jogador após a cirurgia conduzida pelo Paris Saint-Germain. Ele tirou os pontos e ainda não tem uma previsão exata de quando voltará a jogar.

Na ausência de Daniel Alves, Tite chamou Fagner e Danilo. O jogador do Manchester City iniciou o torneio como titular, mas sofreu uma lesão muscular no quadril depois do empate contra a Suíça. O corintiano assumiu a vaga e foi bem diante da Croácia. Começará jogando novamente contra os sérvios.

O Brasil precisa de um empate para garantir vaga nas oitavas de final da Copa.

Folhapress