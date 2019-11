Dani Alves treina na academia e Liziero faz fortalecimento muscular

Daniel Alves retomou a rotina de treinamento no São Paulo. O camisa 10 levou uma pancada na região do quadril durante a partida contra a Chapecoense e precisou ser substituído por Juanfran no intervalo. Nesta segunda-feira (4), no CT da Barra Funda, ele trabalhou junto com os demais jogadores e, a princípio, não preocupa para o confronto de quinta-feira, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

Desfalque do time tricolor nos últimos dois confrontos por causa de desgaste muscular, Liziero também não foi para o campo na manhã desta segunda. O meio campista treinou na academia e ainda não há uma previsão de quando ele será liberado para integrar o time. No último fim de semana, os dados coletados ainda apontavam a possibilidade de o jogador se lesionar.



O camisa 10 trabalhou junto aos demais jogadores - Foto: Reprodução



Quem também não participou da atividade no gramado foi o zagueiro Anderson Martins. O defensor foi liberado pelo São Paulo para acompanhar o nascimento do filho.

Os reservas foram para o campo para disputar um jogo-treino contra o sub-19 do clube. O time dos profissionais ganhou por 3 a 1, com dois gols de Pablo e um de Calazans. O time da base fez o seu com Helinho. Os titulares fizeram o trabalho regenerativo, e após a atividade, Fernando Diniz reuniu o elenco para uma conversa. A ideia era analisar o desempenho do time na rodada anterior.

Folhapress