Dani Alves treina mas se distancia de clássico; Juanfran está fora

Reforços anunciados nesta semana, Daniel Alves e Juanfran fizeram exercícios à parte no treinamento do São Paulo na tarde desta quinta (8). A dois dias do clássico contra o Santos, a dupla aqueceu com o restante do elenco mas ficaram fora do trabalho tático comandado por Cuca no CT da Barra Funda.

O treino foi fechado à imprensa. Segundo divulgado pelo clube, a dupla de reforços participou da primeira etapa de aquecimento com os companheiros, mas em seguida partiram a exercícios físicos e técnicos em campo separado ao coletivo.

O cenário diminui as possibilidades de Daniel Alves conseguir jogar os minutos que pediu a Cuca em sua apresentação oficial. Juanfran já está descartado, de modo que torna-se muito provável que a estreia da dupla fique para a semana que vem. Nenhum dos dois ainda está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, uma exigência básica para que entrem em campo.



Outras dúvidas são Liziero e Antony, dupla que tenta se recuperar de lesão a tempo do clássico (o volante vem de entorse no tornozelo, e o atacante teve inflamação no joelho). Ambos fizeram exercícios tanto na academia quanto no gramado na tarde desta quinta, mas ainda não têm presença garantida no jogo.

De olho no clássico, o São Paulo teve trabalho tático, jogadas de bola parada e treino de finalização. O duelo contra o Santos acontece às 17 horas (de Brasília) deste sábado (10) e vale pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

APRESENTAÇÃO DE JUANFRAN

O São Paulo divulgou nesta quinta que a apresentação oficial do lateral espanhol acontece às 15 horas (de Brasília) de amanhã, no estádio do Morumbi. Ao contrário do evento organizado para Daniel Alves na última terça-feira (6), desta vez não haverá presença de torcedores.

