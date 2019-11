Dani Alves não vai a campo, e Diniz testa São Paulo com Pablo titular

O São Paulo trabalhou na manhã desta terça-feira (26) no CT da Barra Funda. Daniel Alves teve uma programação diferente do restante do elenco e fez reforço muscular no Reffis.

Os demais jogadores foram para o campo, e o técnico Fernando Diniz testou uma equipe titular com o retorno de Pablo, que cumpriu suspensão automática na rodada anterior por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

O time utilizado por Diniz contou com: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Liziero, Tchê Tchê e Igor Gomes; Antony, Pablo e Vítor Bueno. Por isso, a dúvida é quem deve sair para a entrada de Daniel Alves. Afinal, o camisa 10 deve participar do treino desta quarta (27) no CT.



Foto: Rafael Ribeiro /CBF

Uma opção é o badalado jogador atuar na lateral direita, na vaga de Juanfran. Daniel pode também jogar no meio de campo, como volante ou na armação. Neste caso, a tendência maior é ele substituir Liziero ou Igor Gomes.

Existe ainda a possibilidade de Diniz mudar a formação do time, tirando alguém do ataque e colocando o clube tricolor com quatro jogadores no meio de campo. Neste cenário, Antony, Pablo e Vítor Bueno brigariam por duas vagas.

Na disputa por um lugar na Copa Libertadores, o São Paulo encara o Vasco na quinta (28), no Morumbi. O time tricolor soma 54 pontos e ocupa a sexta colocação na tabela do Campeonato Brasileiro.

