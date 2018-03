Dani Alves deixa 7 a 1 no passado: 'Temos de mudar o presente'

Chegou a hora do reencontro. Na próxima terça-feira, Brasil e Alemanha vão se enfrentar pela primeira vez depois do 7 a 1. Capitão da vez, Daniel Alves deixou claro que o mais importante é a Seleção focar no presente de deixar a semifinal da Copa do Mundo de 2014 de vez no passado.

- É um clássico mundial, e sempre há uma certa dificuldade quando você enfrenta equipes desse nível.

- Tenho falado muitas vezes quando sou questionado sobre isso. Se não podemos mudar o passado, temos que tentar mudar o presente. Estamos aqui para fazer isso.

"Se não podemos mudar o passado, temos que tentar mudar o presente", disse o jogador. (Foto: Reprodução/Instagram)

- Também temos boas recordações de jogos contra a Alemanha, mas são desafios novos e totalmente diferentes do que aconteceu. O grau de dificuldade existirá tanto para uma parte como para outra. Esperamos estar à altura dessa ocasião e botar em prática todo o trabalho requerido por parte da nossa comissão.

Convocado em 2014, Daniel Alves perdeu a vaga durante a Copa e foi reserva no 7 a 1. Novamente titular, o lateral ressaltou a evolução da Seleção após a chegada de Tite, no meio de 2016.

- Acredito que será um grande jogo, houve evolução nítida na nossa Seleção desde que o professor assumiu. Mas elogios e críticas às vezes debilitam, você não pode absorvê-los se não ajudar a crescer, ser melhor do que somos. O professor é bastante experiente para saber absorver elogios quando eles chegam. Expectativa é ter um grande desempenho e fazer um grande jogo, nos preparamos todos os dias para isso. É um grande teste, são esses adversários que vamos enfrentar no futuro.

Globo Esporte