Dana White abre portas do UFC para Floyd Mayweather

A cada dia crescem os rumores sobre uma possível ida de Floyd Mayweather ao MMA. Desta vez, quem falou sobre o assunto foi Dana White, presidente do UFC. O chefão do Ultimate disse que tem interesse em levar o ex-pugilista ao octógono para uma luta contra o Conor McGregor.

"Estou interessado e, obviamente, ele (Floyd Mayweather) está interessado. Na última vez que os dois (Floyd e Conor) estiveram interessados, você viu o que aconteceu. Eu sei que Conor quer isso", disse Dana ao TMZ, relembrando a luta entre o americano e o irlandês em agosto do ano passado. Na ocasião, o irlandês subiu ao ringue em Las Vegas pela primeira vez para enfrentar o ex-campeão mundial de boxe e foi derrotado por nocaute técnico. A duelo entre ambos ganhou holofotes no mundo inteiro e movimentou milhões de dólares.

Apesar do desejo de contar com o ex-pugilista no UFC, Dana alertou para as dificuldades que o Mayweather enfrentaria em uma luta de artes marciais mistas. Na opinião do presidente do Ultimate, o americano não possui as técnicas necessárias para lutar em condições iguais contra McGregor.

"Ele é talentoso, mas não vai aprender wrestling em seis semanas. Vai levar anos para aprender essa e todas as outras artes marciais. Ele é um mestre de defesa com as mãos, mas quando alguém te derruba você não tem defesa para isso", disse Dana White.

"O problema com Conor seriam os chutes. Conor tem um grande jogo de finalizações, mas o problema seriam os chutes. Ele nunca levou chute nas pernas ou na cabeça", completou.

Nas últimas semanas, o próprio Floyd Mayweather revelou que pretende tirar a licença para lutar no MMA. O ex-pugilista está aposentado desde agosto do ano passado, quando derrotou justamente McGregor.

