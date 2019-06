Cuca pede calma para o São Paulo dar a volta por cima no Brasileirão

A resposta do técnico Cuca aos protestos da torcida tricolor, após a eliminação para o Bahia na Copa do Brasil, foi um pedido de calma. Ciente da crise por que passa o São Paulo, o comandante respeita o direito de revolta -a torcida programou se reunir em frente ao CT da Barra Funda neste sábado, às 10h-, mas mandou uma mensagem diretamente aos torcedores na entrevista coletiva desta sexta (31).

"Não estamos de braços cruzados, nós vamos trabalhar. Não percam a confiança, o resultado vai vir. Graças a Deus temos uma oportunidade no domingo de cortar esse mau momento que a gente vive. Que venha, proteste. Mas domingo não pode protestar, tem que apoiar para termos uma chance maior de vencer."

(Foto - Rubens Chiri / saopaulofc.net)



Cuca também se mostrou confiante para fazer a equipe deslanchar. "Vamos reagir, não estamos no fundo do poço. Estamos em quarto lugar. Viemos de duas eliminações catastróficas, mas vamos acabar bem. Nossa defesa é uma das melhores, temos que achar uma condição para fazer mais gols. Buscar alternativas para criar mais chances."

Em relação aos objetivos do São Paulo no Brasileirão, já que é o único torneio que resta este ano, o treinador acredita no título. "A vaga da Libertadores começa pelo primeiro, vamos pensar. Podemos pensar em ser campeões. Tenho que ter a grandeza de pensar, mesmo em um momento ruim."

Antes do treino, Cuca se reuniu com o elenco e revelou que o assunto principal foi fazer os atletas levantarem a cabeça. Ele ainda levou uma dura de Raí por ter falado em dispensas após a derrota na Bahia. "Foi tentativa de mostrar que tem um planejamento, e ele segue. Mas reconheço que foi em um momento errado. Sem querer acaba expondo algum jogador. Peço desculpas. Era um intuito de proteção, não de exposição."

