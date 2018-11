Cuca não confirma permanência no Santos em 2019

O técnico Cuca se reuniu com a diretoria do Santos na última quinta-feira, no CT Rei Pelé. Foi uma espécie de "reunião da paz", pois o encontro serviu para a dupla estreitar o relacionamento após a troca de farpas na imprensa. O presidente José Carlos Peres e seus aliados pretendiam elaborar o projeto para 2019, que inclui a permanência do técnico e a chegada de reforços.

Apesar do "clima de paz", Cuca evitou falar sobre 2019 e priorizou assuntos somente relacionados a esta temporada. O treinador pediu foco total nos últimos seis jogos do Santos no Campeonato Brasileiro. O objetivo é conquistar uma vaga na Copa Libertadores da América do próximo ano.

"Uma reunião, eu, ele (presidente) o Dimas (Sérgio, gerente de futebol) e o Renato (executivo de futebol), planejamos 2018. Não podemos pensar em 2019, sem saber o que vamos disputar. Eles estão pensando no futuro, mas o mais importante é o presente. Mas do que quantos jogadores vocês vão trazer, o importante é a permanência de atletas. Não adianta falar em trazer fulano e esquecer as seis decisões que nós temos", afirmou Cuca.

O Santos é o sétimo colocado no Campeonato Brasileiro, com 46 pontos, mesmo número de pontos do Atlético-MG, sexto colocado e último a garantir vaga na Libertadores. No entanto, o time mineiro tem uma vitória a mais: 13 contra 12. Cuca já fez as conta de quanto o time santista precisa para alcançar o objetivo.

"Baseado em números antigos e ver com quantos pontos acabou o sexto, teremos ideia. Geralmente com 56 ou 57. E com os adversários no cálculo do que farão, teremos mais ideia. Se fizermos 11 dos 18, acabamos em sexto. De 46 para 57, ficamos em sexto", disse.

Cuca coleciona desentendimentos com o presidente José Carlos Peres desde que chegou ao clube. A relação começou a estremecer publicamente logo após a eliminação do Santos para o Independiente, da Argentina, na Libertadores. Na ocasião, Cuca disparou contra a diretoria pelo erro envolvendo a escalação irregular do volante uruguaio Carlos Sánchez. Ele disse que os dirigentes precisavam melhorar administrativamente.

Peres respondeu, também publicamente, alegando que cabia ao treinador cuidar somente da parte técnica, não da administrativa. Posteriormente, Cuca negou ter feito críticas e disse que não precisaria fazer um pedido de desculpas ao dirigente. Por isso, se recusou a participar de uma entrevista coletiva ao lado do mandatário para selar a paz.

Se não bastasse, Peres criticou a escalação de Cuca publicamente na semana passada. O dirigente disse em reunião do Conselho Deliberativo que o meia Bryan Ruiz está jogando fora de posição e, por isso, não apresenta o seu melhor futebol. O treinador não deixou por menos e reprovou a atitude do mandatário em público.

"Só lamento pois eu sempre que coloco o jogador, coloco na posição dele. É um cara que a gente gosta (Bryan Ruiz), um baita profissional. Às vezes eu tenho outros gostos por estar aqui o dia inteiro. Eu lamento essas palavras do presidente, mas bola para a frente. Vamos lá", disse.

Por fim, Cuca criticou a diretoria santista por descobrir pela imprensa que o jogo contra a Chapecoense havia sido transferido da Vila Belmiro para o Pacaembu.

