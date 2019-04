Cuca chega ao São Paulo e pode até dar primeiro treino nesta segunda

O técnico Cuca chega nesta segunda (1º) ao CT da Barra Funda para iniciar de vez sua segunda passagem pelo São Paulo. Há a expectativa até de que ele possa comandar o treino marcado para as 16h.



Cuca saiu de carro da capital paranaense e deve aparecer no CT no início da tarde. Além dele, também é aguardado o irmão e auxiliar Cuquinha. O técnico foi contratado em 14 de fevereiro, logo após a eliminação do São Paulo para o Talleres, da Argentina, na segunda fase da Copa Libertadores da América. A demora para assumir definitivamente o comando técnico do time aconteceu porque Cuca estava na reta final de um tratamento médico.

Uma cirurgia cardíaca feita em dezembro do ano passado marcou o início de uma mudança na rotina de Cuca. Os médicos recomendaram afastamento do futebol para evitar picos de estresse, sugerindo até seis meses de ausência. Cuca resolveu antecipar o retorno ao trabalho, primeiro para o dia 15 de abril e, depois, para o início deste mês. O treinador considera estar recuperado e pronto para retomar a profissão.

Nos últimos 45 dias, Cuca ajudou o São Paulo a refazer o planejamento da temporada, interrompido com a queda da Libertadores e a saída de André Jardine. Reforços foram indicados, como o volante Tchê Tchê, anunciado na manhã desta segunda, e outros atletas, liberados, como Diego Souza. Cuca também foi importante no processo de contratação de Alexandre Pato.

UOL / Folhapress