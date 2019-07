Cuca busca forma de escalar Hernanes e Pato juntos no SP

O São Paulo ganhou da Chapecoense por 4 a 0 na última rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do placar positivo e do salto da 12ª para a quinta posição na tabela da Série A, o técnico Cuca ainda não acredita ter encontrado a maneira ideal de o time atuar. Uma das principais dúvidas do treinador é como escalar Hernanes e Pato juntos no time paulista.

A tendência, segundo apurou o UOL Esporte, é de os dois ainda serem titulares no jogo deste sábado (27), no Maracanã, contra o Fluminense. Porém, o comandante espera achar um jeito de o time ter um rendimento superior com a badalada dupla.

Cuca acredita que, apesar de serem de posições diferentes, os dois tenham características parecidas e que não casam com o estilo de rotação e velocidade que ele pretende implantar no sistema ofensivo.



Cuca procura forma de escalar Pato e Hernanes juntos no São Paulo - Foto: Bruno Cantini (Arquivo Atlético Mineiro)/Fotos Públicas

A dupla é muito habilidosa, tem a finalização como um ponto forte, mas, em certos momentos, não é tão efetiva ou rápida na hora de soltar a bola para os companheiros. Além disso, eles não vivem os melhores momentos de suas carreiras nesta temporada.

Por isso, uma possibilidade seria a de recuar um pouco mais Hernanes no meio de campo -no lugar de Tchê Tchê. Aí, seria necessário escalar Igor Gomes ou colocar Everton para criar mais as jogadas. Ou ainda deslocar Antony para a armação e adiantar Toró ou Everton para o ataque.

Uma hipótese também seria a de escalar Pato mais centralizado, como um centroavante, e Toró ou Everton pela ponta. O camisa 7, no entanto, já demonstrou a preferência de atuar mais aberto pelas bordas. Recém-contratado, Raniel também é uma opção mais certeira para as jogadas aéreas e teve um bom aproveitamento em seu primeiro jogo como titular.

Nesta sexta (26), o São Paulo faz o seu último treino antes da partida contra o Fluminense. Cuca deve promover mais alguns testes para fechar qual equipe vai entrar em campo no Maracanã.

Folhapress