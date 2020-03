CT de Badminton pode ser usado como hospital de campanha

O Centro de Badminton localizado na Universidade Federal do Piaui (UFPI) deve ser o primeiro espaço do esporte destinado a receber leitos em apoio aos possíveis pacientes com coronavírus.



“A universidade federal está colocando à disposição a estrutura do Centro de Badminton, que é uma estrutura nova, moderna e uma atitude sem dúvida solidária daqueles que fazem o Badminton do Piauí, mas com certeza as condições aqui são as ideais”, afirmou Firmino Filho.

A partir dessa sexta-feira (27) o local começa a ser liberado para receber a devida estrutura. Ao lado do ginásio Verdão, alguns espaços do esporte estão sendo procurados pela Prefeitura de Teresina e Governo do Piaui para receber a estrutura de hospitais de forma previa, antes do pico da doença na capital do Piauí.

“Em uma primeira impressão é um espaço muito adequado. Com ar-condicionado e bem dividido. Segundo nossos especialistas o local receberia cerca de 80 leitos. Vamos aguardar a resposta da FMS (Fundação Municipal de Saúde) para começar a instalação dos equipamentos necessários”, explicou o prefeito de Teresina, Firmino Filho.

O CT de badminton recebeu reformas recentes e é uma obra recém entregue. Foi investido cerca de R$ 5 milhões. O local tem salas é uma boa estrutura interna e nos últimos meses tem sido casa da seleção principal e seleção Júnior de badminton.

Pâmella Maranhão