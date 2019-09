CSU vence Argentina e leva título da 2ª Divisão do Altoense de Futebol

Pelo placar de 1 x 0, o time do CSU venceu a equipe da Argentina e levantou a taça da 2ª Divisão do Campeonato Altoense de Futebol, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura.



O secretário de Esporte e Cultura de Altos, Manuel Medeiros, o “Gordinho”, destaca a importância das competições para o desenvolvimento do Esporte no município.

“Estamos revelando grandes talentos não só no futebol, mas também em outras modalidades. Desejamos sucesso ao CSU, bem como aos demais times que conseguiram acesso à primeira divisão do nosso Campeonato”, frisa.

A prefeita de Altos, Patrícia Leal, parabenizou os times e a torcida presente ao Estádio Felipão para a final da competição. “O povo altoense valoriza muito o esporte e sempre temos bom público em todas as competições. Parabéns a todas as equipes e atletas participantes, em especial o time do CSU, que venceu o time da Argentina por 1 x 0 e levou o título da competição”, conclui.