CSA supera a Chapecoense por 2 x 0 em Maceió

Chapecoense e CSA se enfrentaram na noite deste domingo (08) pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma vitória por 2 a 0, o CSA levou a melhor no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Assim como o placar, o número dois marcou a partida: foram dois pênaltis (um para cada lado), duas expulsões (da Chapecoense) e dois gols anulados (do CSA).



Foi, também, a primeira vez na competição em que o time alagoano marcou mais de uma vez na mesma partida. Os autores do gol da vitória foram Alecsandro e Jonatan Gómez -que chegou a dois gols no torneio.



A Chapecoense foi superada pelo CSA pela 18ª rodada do Brasileirão - Foto: Foto: Márcio Cunha/ACF

Com o resultado, o CSA ganha a posição justamente da Chape e sobe para 18º. Apesar de ainda seguir no Z4, a equipe chegou a 15 pontos e diminuiu para três pontos a diferença para o primeiro time fora da zona da degola. A Chapecoense, com 14, está em 19º (confira a classificação atualizada).

Na próxima rodada, o CSA visita o São Paulo, domingo (15), no Morumbi. Um dia antes, a Chapecoense recebe o Vasco na Arena Condá.

Folhapress